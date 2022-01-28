Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri jandarmanın fotokapanını çalarken yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri jandarmanın fotokapanını çalarken yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri jandarmanın fotokapanını çalarken yakalandı

Kırklareli'nde elektrik direklerinin çalınması üzerine bazı bölgelere jandarma tarafından yerleştirilen fotokapanı çalan şüpheliler yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde elektrik direklerinin çalınması üzerine bazı bölgelere jandarma tarafından yerleştirilen fotokapanı çalan şüpheliler yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde elektrik direği hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri köyün bazı bölgelerine fotokapan yerleştirdi.

Fotokapan yardımıyla, şüpheli S.B. ile E.B'nin elektrik direklerini traktörle bir noktada topladıkları tespit edildi.

Şüpheliler fotokapanı da çaldıkları esnada suç üstü yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Fotokapan, Jandarma, Güncel, Haber

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