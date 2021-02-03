Kırklareli'nde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte hırsızlık olaylarına karıştığı ve arama kaydı bulunan A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler düzenlediği operasyonda A.G'yi evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran