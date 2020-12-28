Kırklareli'nde HES kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul eden marketlere ceza kesildi
28.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:22
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde HES kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul eden iki markete 6 bin 300 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde HES kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul eden iki markete 6 bin 300 lira ceza uygulandı.
Jandarma komutanlığı ekipleri Büyükkarıştıran beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetiminde iki marketin HES kodu sorgulaması yapmadan müşteri kabul ettiğini tespit etti.
Ekipler iki işletmeye 6 bin 300 lira ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran