Kırklareli'nde hayvansal atıkların gölete bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlik tarafından hayvansal atıkların gölete bırakıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlik tarafından hayvansal atıkların gölete bırakıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle köyünde K.G'ye ait çiftlikteki bir borudan hayvansal atıkların gölete bırakıldığı ihbarı üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Atıkların tarla yüzeyinden Karacaoğlan Köyü Göleti'ne karıştığını tespit eden ekipler, tutanak düzenledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise çiftlik hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop