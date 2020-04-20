Kırklareli'nde hayvan çiftlikleri ve mezbahalar denetlendi Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan çiftliklerini ve mezbahaları denetledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan çiftliklerini ve mezbahaları denetledi.

Veteriner Sağlık ekipleri, denetimlerde hijyen kurallarını ve koronavirüse karşı alınan tedbirleri inceledi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklı et ve gıda tedariki için çalıştıklarını bildirdi.

Ekiplerin, mezbahalarda üretimin her aşamada yer alarak gerekli kontrolleri sağladığını aktaran Özel, insanların yaşamak, fiziksel ve zihinsel gelişmelerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların sağlık yönünden güvenli olması, devredilemez ve ertelenemez en temel hakları olduğunu belirtti.

Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün olmadığını vurgulayan Özel, "Sağlıklı insan için sağlıklı hayvan yaklaşımından yola çıkarak veteriner sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımız için çalışmalarını sürdürmektedir. Üretim sürecinde insanlara geçebilecek brucella ve tüberküloz gibi hastalıkların işletmelerde tespitleri gerçekleştirilip karantina işlemleri gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA