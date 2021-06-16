Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlikte bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Büyüyen yangının ahırlara sıçramaması için çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşıyor.

Yem deposunda çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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