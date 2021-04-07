Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın
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Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde yem deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çiftlikte bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Büyüyen yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. İtfaiye ekipleri, yem deposunda yanan saman balyalarını söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın
Kırklareli'de hayvan çiftliğinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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