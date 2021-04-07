KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyündeki hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye, Lüleburgaz Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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