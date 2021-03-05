Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ve 20 itfaiye personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahalesinin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında binlerce saman balyası kül olurken, çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli alanlara taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI