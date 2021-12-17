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Kırklareli'nde hatırlatma dozu yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Kırklareli'nde hatırlatma dozu yoğunluğuKIRKLARELİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de görülen Omicron varyantına karşı tedbir amacıyla hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kırklareli'nde vatandaşlar hastanelere akın etti.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde hatırlatma dozu yoğunluğu

KIRKLARELİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de görülen Omicron varyantına karşı tedbir amacıyla hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kırklareli'nde vatandaşlar hastanelere akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs aşılarında hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kırklareli'nde vatandaşlar hastanelere akın etti. Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren hatırlatma dozlarını olmak için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıraya girdi. Aşısını olan Mümin Özkan, Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından hatırlatma dozunu olduğunu belirterek, "Dünya, her taraf karışıyor. Biz her şeyi de bilemeyiz. Bilim adamları açıklarsa vardır bir doğruları. Kendimizi korumak istiyoruz. Artık biz de yaşlı insanlarız, önlem almakta yarar var. Üçüncü dozumuz hayırlı olsun. Herkes sırası geldikçe aşısını olsun. Herkes çeşitli inançlara sahip, kimseye bir şey demeye gelmez ama toplumdan da ayrılmak, topluma tehlike oluşturmak olmaz. Duyduklarımıza göre bu hastalığın bulaştığı insanlar genelde aşı olmayanlarmış. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kırklareli'nde hatırlatma dozu yoğunluğu

Kırklareli'nde hatırlatma dozu yoğunluğu

Kırklareli'nde hatırlatma dozu yoğunluğu

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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