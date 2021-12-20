Kırklareli'nde hastane bahçesindeki mazgalları çalan şüpheli yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan mazgalları çalan şüpheli gözaltına alındı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan mazgalları çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mazgalların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı incelemede mazgalları E.A'nın (20) çaldığını belirledi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet