Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama
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Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin, haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin kentin muhtelif cadde ve sokaklarında sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parkları, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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