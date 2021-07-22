Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin Kocahıdır, Doğu ve Pınar mahallelerinde sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parkları, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop