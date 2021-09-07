Kırklareli'nde "Halk Sağlığı Sokağı" açıldı
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Kırklareli'nde "Halk Sağlığı Sokağı" açıldı

Kırklareli'nde 'Halk Sağlığı Sokağı' açıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Halk Sağlığı Sokağı" açıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Halk Sağlığı Sokağı" açıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen törende, amaçlarının toplumun sağlığını koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle sağlık sorunlarını atlatabilmek olduğunu söyledi.

Halk sağlığının önemine değinen Cerit, sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıkları önlemek ve salgın riskini azaltmak için gece gündüz demeden sahada olduklarını kaydetti.

Cerit, şunları kaydetti:

"Dünyada 1995-2015 yılları arasında iklim, hava kaynaklı doğal afetlerden nüfusun en fazla etkilendiği olaylar olarak bakıldığında sel afeti yüzde 56 ile birinci sırada, kuraklık yüzde 26 ile ikinci, fırtına yüzde 16 ile üçüncü ve aşırı sıcaklıklar yüzde 2 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen depremlerle birlikte, iklim değişikliğinin etkileri ve buna paralel olarak insan kaynaklı çıkan yangınlar ve son dönemde yaşanan sel felaketleri ülkemizi bir dizi afet ve olağandışı durum ile karşı karşıya bırakmıştır. Halk sağlığının korunması açısından sel, yangın, deprem gibi afet ve olağandışı durumlarda toplu yaşam alanlarında karşılaşılabilecek bulaşıcı hastalıklar konusunda yapılacak müdahale ve bilgilendirmeler hayati önem taşımaktadır."

Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Cerit, "Halk Sağlığı Sokağı"nın açılışını gerçekleştirdi.

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Kırklareli'nde 'Halk Sağlığı Sokağı' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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