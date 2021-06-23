Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı

Kırklareli'nde mobil aşılama ekibi halk pazarında hem esnafın hem vatandaşların Kovid-19 aşısını yaptı.

Kırklareli'nde mobil aşılama ekibi halk pazarında hem esnafın hem vatandaşların Kovid-19 aşısını yaptı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonundaki aşı ekibi, kapalı pazar yerinde aşı odası oluşturdu. Burada anonslar yapılarak esnaf ve vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Kısa sürede davete uyan pek çok kişi ekip tarafından aşılandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için görev yaptığını anlatan Cerit, aşılama çalışmaları ile salgının hızının düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Aşı olan pazar esnafından Onur Kay da aşılama hizmetini vatandaşların ayağına kadar getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kay, aşı anonsunu duyar duymaz tezgahını bırakarak aşı olmaya geldiğini söyledi.

Zübeyir Küme de aşı ile artık kendilerini daha fazla güvende hissettiklerini vurguladı.

Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren Kay, "Bu maskelerden kurtulmanın başka yolu yok. Herkes bunlara uymak zorunda. Hizmetten memnun olmaz mıyız. Sıra beklemek yok, ol aşını git. Sağlık çalışanlarının Allah yardımcıları olsun. Hep beraber atlatacağız inşallah." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran