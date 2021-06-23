Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı

Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde mobil aşılama ekibi halk pazarında hem esnafın hem vatandaşların Kovid-19 aşısını yaptı.

Kırklareli'nde mobil aşılama ekibi halk pazarında hem esnafın hem vatandaşların Kovid-19 aşısını yaptı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonundaki aşı ekibi, kapalı pazar yerinde aşı odası oluşturdu. Burada anonslar yapılarak esnaf ve vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Kısa sürede davete uyan pek çok kişi ekip tarafından aşılandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden vatandaşın sağlığı için görev yaptığını anlatan Cerit, aşılama çalışmaları ile salgının hızının düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Aşı olan pazar esnafından Onur Kay da aşılama hizmetini vatandaşların ayağına kadar getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kay, aşı anonsunu duyar duymaz tezgahını bırakarak aşı olmaya geldiğini söyledi.

Zübeyir Küme de aşı ile artık kendilerini daha fazla güvende hissettiklerini vurguladı.

Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren Kay, "Bu maskelerden kurtulmanın başka yolu yok. Herkes bunlara uymak zorunda. Hizmetten memnun olmaz mıyız. Sıra beklemek yok, ol aşını git. Sağlık çalışanlarının Allah yardımcıları olsun. Hep beraber atlatacağız inşallah." şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı
Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı
Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı
Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Acun Ilıcalı Selçuk Tekay
Spor Cristiano Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde halk pazarında pazarcılar ve vatandaşlar aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:04:56. #1.15#

title