Kırklareli'nde hafif ticari araçta ilaç özelliği bulunan maddeler ele geçirildi
Kırklareli'nde hafif ticari araçta ilaç özelliği bulunan çok sayıda madde ele geçirildi.
Kırklareli'nde hafif ticari araçta ilaç özelliği bulunan çok sayıda madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, yol devriyesi sırasında şüphe üzerine M.D. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ilaç özelliği bulunan 732 çikolata, 192 mendil, 90 parfüm, 220 bitkisel hap, 3 jel ile 83 içecek ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran