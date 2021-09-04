KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı

Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çengelli köyünün Kayacık mevkisindeki sulama göletinde telef olmuş çok sayıda balık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri gölette inceleme yaptı.

Ekipler, Kayabeyli köyünde faaliyet gösteren E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden, sıvılaştırılmış hayvan gübresinin borular aracılığıyla gölete akıtıldığını tespit etti.

Ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri göletten numune alarak söz konusu işletmeye 96 bin 525 lira ceza uyguladı.

Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, AA muhabirine, gölette çok sayıda balığın öldüğünü gördüklerinde korktuklarını anlatarak, "Artık gölette hayvanlarımıza su içiremeyeceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz." dedi.

KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Münir Özkul Aleyna Tilki
Spor Marcao Salih Uçan Fatih Terim Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KIRKLARELİ - Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin 525 lira ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:45:59. #1.15#

title