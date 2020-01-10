Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Haberler » Güncel » Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Haber

Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.

10.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:40
Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

'nin ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 , bulundukları yerden çıkarıldı.

İlçede yapımı süren yeni devlet hastanesinin altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon sistemi için açılan 6 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle 2 toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 2 itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler