Kırklareli'nde göç yolunda yorulan leylekler aydınlatma direklerinde geceliyor
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Kırklareli'nde göç yolunda yorulan leylekler aydınlatma direklerinde geceliyor

Kırklareli'nde göç yolunda yorulan leylekler aydınlatma direklerinde geceliyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Güneye doğru göç eden binlerce leylek, hava kararınca yolculuklarına aydınlatma direklerinde ara veriyor.

Güneye doğru göç eden binlerce leylek, hava kararınca yolculuklarına aydınlatma direklerinde ara veriyor.

İlkbaharda Türkiye'ye göç eden leylekler kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek için ise sonbahar mevsiminin yaklaştığı bugünlerde rotalarını güneye çevirdi.

Trakya'nın sevimli kanatlı misafirleri sıcak bölgelere göçlerine başladı.

Güçlü kanatlarıyla binlerce kilometre kanat çırpacak leylekler göç yolunda geceleri ise dinleniyor.

Kırklareli'nde de onlarca leylek aydınlatma direklerinde dinlenirken görüntülendi.

Kırklareli - Babaeski otoyolu aydınlatma direklerindeki leylekleri gören sürücüler, cep telefonu kameraları ile kaydediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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