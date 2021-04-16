Kırklareli'nde göç eden pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu

Kuş göç yolunda bulunan Kırklareli'nde pelikan sürüsü ilgi çekti.

Kuş göç yolunda bulunan Kırklareli'nde pelikan sürüsü ilgi çekti.

Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanların göç sırasında Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bir gölette mola verdiği anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Trakya yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yaparken, pelikanları gören vatandaşlar görsel şöleni fotoğraflayarak, anı ölümsüzleştirdi.

Bir süre gölet çevresinde bulunan pelikanlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop