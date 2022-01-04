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Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Lüleburgaz ilçesinde fırın, bakkal, çay ocağı ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin devam edeceği belirtti.

İşletme denetimlerine önem verdiklerini ifade eden Aksoy, eksikleri bulunan işletmelere gereken cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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