Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim, depo ve servis alanlarını kontrol etti.

Ürünlerin saklanma koşullarına uygunluğu ve son tüketim tarihlerini de kontrol eden ekipler, ayrıca çalışanların belgeleri ve hijyen kurallarını da inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

"Tarladan sofraya" sloganıyla gıda güvenliğini korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksoy, halkın güvenli gıdayı tüketmesi için mücadele ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop