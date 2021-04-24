Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Market, kasap, fırın ve pastanelerde hijyen koşulları ve salgın tedbirleri de denetlendi.

Aksoy, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca denetimlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Eksiklik görülen işletmelerin uyarıldığını ifade eden Aksoy, salgına karşı herkesin tedbirlere uyması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran