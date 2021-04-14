Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile etiket bilgilerini kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "tarladan sofraya" sloganıyla gıda denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması amacıyla denetimlere ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de kontrol edilerek iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığının denetlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:50:02. #1.15#

title