Kırklareli'nde gıda denetimi yapıldı

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile etiket bilgilerini kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "tarladan sofraya" sloganıyla gıda denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması amacıyla denetimlere ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de kontrol edilerek iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığının denetlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop