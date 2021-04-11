Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ramazan Demir'e ait tesisin, atıkların preslenip depolandığı bölümünde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Tesiste soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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