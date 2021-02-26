Kırklareli'nde "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi.

Bu tür projelerin önemli olduğunu belirten Bilgin, gençlerin gelecek kuşaklara taşıyacakları olumlu davranışların gelişmesi ve tüm vatandaşların çevre bilinci farkındalığının artmasını amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında bir çok eğitici ve farkındalık oluşturulması için etkinlikler düzenleneceğini aktaran Bilgin, özellikle sıfır atık alanında önemli çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran