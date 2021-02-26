Kırklareli'nde "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırklareli'nde "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı yapıldı

26.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:55
Kırklareli'nde

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi.

Bu tür projelerin önemli olduğunu belirten Bilgin, gençlerin gelecek kuşaklara taşıyacakları olumlu davranışların gelişmesi ve tüm vatandaşların çevre bilinci farkındalığının artmasını amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında bir çok eğitici ve farkındalık oluşturulması için etkinlikler düzenleneceğini aktaran Bilgin, özellikle sıfır atık alanında önemli çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Mustafa Er Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hisarcık Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde "Geleceğimle Büyüyorum Projesi"nin değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:57:38. #1.14#
title