Kırklareli'nde geçici hayvan bakımevleri denetlendi Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince geçici hayvan bakımevleri denetlendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince geçici hayvan bakımevleri denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, Kırklareli ve Lüleburgaz Geçici Sokak Hayvanları Bakımevlerinin denetlendiği belirtildi.

Denetimlerin zaman zaman sürdürüleceği bildirilen açıklamada, sokak hayvanlarına önem verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA