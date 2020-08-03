Kırklareli'nde geçici hayvan bakımevleri denetlendi
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Kırklareli'nde geçici hayvan bakımevleri denetlendi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince geçici hayvan bakımevleri denetlendi.

Kırklareli'nde geçici hayvan bakımevleri denetlendi
03.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:27

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince geçici hayvan bakımevleri denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, Kırklareli ve Lüleburgaz Geçici Sokak Hayvanları Bakımevlerinin denetlendiği belirtildi.

Denetimlerin zaman zaman sürdürüleceği bildirilen açıklamada, sokak hayvanlarına önem verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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