Kırklareli'nde geçici hayvan bakımevi ziyarete kapatıldı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici hayvan bakımevi ziyarete kapatıldı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici hayvan bakımevi ziyarete kapatıldı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, vaka artışları nedeniyle geçici hayvan bakımevinin ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların tedbirlere uyması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran