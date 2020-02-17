Kırklareli'nde geçen ay 86 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde geçen ay 86 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde geçen ay yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 86 düzensiz göçmen yakalandı.

17.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48
Kırklareli'nde geçen ay 86 düzensiz göçmen yakalandı

'nde geçen ay yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 86 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 ocak tarihlerinde düzenlenen çalışmalarda 86 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Afganistan, Mısır, Fas, Nijerya, Pakistan gibi 13 ülke uyruklu düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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