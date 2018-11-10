Kırklareli'nde Gebe Okulu Açıldı

Kırklareli Devlet Hastanesinde Gebe Okulu açıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadının her döneminin sağlık camiası için önemli olduğunu söyledi.

Kadının anne, kardeş, eş ve bir dünya olduğunu belirten Cerit, bu nedenle de Gebe Okuluna önem verdiklerini kaydetti.

Okulu faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Cerit, okulda annelere tüm bilgilerin verildiğini ifade etti.

Açılışa katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın eşi Ebru Minsolmaz da Gebe Okulu'nun normal doğumun özendirilmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hastane Başhekimi Cemalettin Atam'ın konuşmasının ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.