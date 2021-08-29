KIRKLARELİ - "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı" düzenlendi
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KIRKLARELİ - "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı" düzenlendi

KIRKLARELİ - 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı'nda 18 ilden 217 bisikletçi mücadele etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı'nda 18 ilden 217 bisikletçi mücadele etti.

Lüleburgaz Belediyesi ile Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından 9 kategoride düzenlenen yarışların 140 kilometrelik ilk etabı, Sokullu Mehmet Paşa Camisi önünden başladı.

İlk etapta Kırklareli kent merkezine hareket eden yaklaşık 60 sporcu, zaman zaman yokuşlarda zorlandı. Bisikletleri arıza yapan sporculardan bazıları yarışı tamamlayamazken, bazıları ise arızalanan bisikletlerini tamir edebilmek için büyük çaba harcadı.

Vatandaşlar yol kenarından yarışı izledi. Etkinlik nedeniyle Kırklareli-Lüleburgaz yolunda ulaşım zaman zaman aksadı.

Yarışlarda polis, jandarma ve zabıta ekiplerinden oluşan 270 personel görev aldı.

Dereceye girenlere sporculara Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından madalya ile çeşitli hediyeler verildi.

Gerenli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm yurtta coşkuyla kutlandığını aktararak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Lüleburgaz bisiklet dostu bir kent. 2017 Lüleburgaz'da bisiklet yılı olarak kutlandı. Yarışlara katılan bütün sporculara teşekkür ediyor ve onları kutluyorum." diye konuştu.

KIRKLARELİ - 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı' düzenlendi
KIRKLARELİ - 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı' düzenlendi
KIRKLARELİ - 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı' düzenlendi
KIRKLARELİ - 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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