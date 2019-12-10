Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi yakalandı.

10.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:50
Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri 4 kadının fuhşa teşvik edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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