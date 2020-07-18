Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
18.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:40
Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde bazı kadınların şantaj yoluyla fuhşa zorlandıklarını tespit etti.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve E.U.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli N.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA