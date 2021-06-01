Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyruklu kadın ile taksi şoförleri ve hotel çalışanlarının da aralarında bulunduğu bazı şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.H, T.G, B.O, H.K, C.A, A.Ş, A.C, C.Ö, yabancı uyruklular K.N. ve F.S.U. ile eşi F.D.U yakalandı.

Şüpheliler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ile tabanca ele geçirildi.

Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Son dakika haber... KIRKLARELİ - Fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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