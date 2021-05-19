Kırklareli'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesinde imam Mücahit Erginuğuzlu tarafından Filistinli şehitler için dualar okundu.

Erginuğuzlu, Filistin'deki şiddet olaylarının ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların son bulması gerektiğini ifade etti.

Saldırılar nedeniyle birçok vatandaşın ve görevlilerin şehit olduğunu belirten Erginuğuzlu, şiddet olayları karşısında asla sessiz kalınmayacağını kaydetti.

Namazının ardından vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeli saf tutarak Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Gıyabı cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Lüleburgaz Temsilcisi Ömer Aydın, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen