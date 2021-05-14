Son dakika haber... Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı

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Son dakika haberleri... Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olalar için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı

KIRKLARELİ - İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olalar için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kırklareli İl Müftülüğü ve STK'lar tarafından Hızırbey Camii'nde Cuma namazının ardından İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olalar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hızırbey Camisi imamı Zaim Işık tarafından Cuma namazı öncesi Filistin şehitleri için dualar okundu.

Işık vaazında Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların son bulmasını istediklerini ifade ederek Bu saldırıların insanlık suçu olduğunu ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun saf tutan vatandaşlar Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI