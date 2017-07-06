Kırklareli'nde Fetö/pdy Operasyonu: 12gözaltı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'ya para yatırdıkları ve ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kırklareli ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ve örgütün kapatılan gazetelerine ait yayınlar ile çeşitli dokümanlar ele geçirilen zanlılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. - KIRKLARELİ