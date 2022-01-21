Kırklareli'nde FETÖ bahanesiyle iki kardeşi dolandıran iki sanık hakim karşısında

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle iki kardeşin 2 milyon 772 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle iki kardeşin 2 milyon 772 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 10 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık F.C, tutuksuz yargılanan D.B. ile müşteki E.A.E. katıldı.

Duruşma, kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Müşteki E.A.E, ifadesinde ev telefonunu arayan kişinin kendisini emniyet müdürü olarak tanıttığını belirtti.

Sanıkların "FETÖ'cüler sizin paranızı alıp kaçıyor." dediklerini ileri süren E.A.E, banka hesabındaki 500 bin lirayı çekip kendilerine getirmelerini istediklerini söyledi.

Parayı bavula koyarak İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan hastanenin bahçesindeki parka götürdüğünü belirten E.A.E, şöyle devam etti:

"İnce, zayıf birisi yüzünde maskeli şekilde yanıma gelerek paraları aldı. Sonra ben taksi tutarak Lüleburgaz'a geri döndüm. İki gün sonra yine aynı bahaneyle aradılar ve ablamın hesabındaki 2 milyon 172 bin lirayı da çekmemi, hepsini dolar yapmamı söylediler. 247 bin dolar yaptırdım ve iki parça halinde bankadan çekerek Silivri'de hastane bahçesinde bir ağacın altına bıraktım ve döndüm. Daha sonra birinin adına kayıtlı banka hesabına 100 bin lira göndermemi söylediler ve yaptım. Ablamla birlikte 2 milyon 772 bin lira dolandırıldık. Şikayetçiyim."

Sanık F.C, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Müştekiyi tanımadığını iddia eden F.C, kimseyi de "FETÖ bahanesiyle" aramadığını savundu.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla ertelendi.