Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:11
Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 39 TA 555 plakalı otomobil ile 39 BE 526 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma kuvvetleri ve itfaiye ekibi intikal etti. Araçta bulunan Ceyhun Tangül ile Serkan Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Sadullah Çelik, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Buğra Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hadise Coşkun Sabah Birkan Sokullu
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Sergen Yalçın Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Evlilik İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 21:11:26. #1.14#
title