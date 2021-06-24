Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
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Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı

Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanının borunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanının borunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Organize sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanının borunun patladı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen UMKE, AFAD ekipleri koruyucu elbiseleri ile içeri girdi.

Jandarma ekipleri, dışarıda güvenlik önlemleri alırken OSB Müdürü Sebahattin Dönmez yetkililerden bilgi edindi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı
Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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