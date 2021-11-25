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Kırklareli'nde ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde ev yangını

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokaktaki tek katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.'ye ait evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın etraftaki evlere sıçramandan söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ev yangını

Kırklareli'nde ev yangını

Kırklareli'nde ev yangını

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