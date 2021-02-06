Kırklareli'nde ev yangını
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Kırklareli'nde ev yangını

06.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:50
Kırklareli'nde ev yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Yonca Sokak'ta Hasibe Er'e ait tek katlı evin oturma odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm eve yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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