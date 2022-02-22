Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler
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Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Çanlı - Güncel
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Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastıKIRKLARELİ Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev bahçelerini ve iş yerlerini su bastı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı

KIRKLARELİ Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev bahçelerini ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesinde sağanak yağış sebebiyle birçok evlerin bahçeleri ve iş yerlerini su bastı. Su baskınlarını önlemek için bazı vatandaşlar kömür çuvalı, su kolileri gibi malzemeler ile önlem aldı.

Mahalle sakini Üzeyir Arda kahvaltı ederken suyun birden geldiği belirterek, "Kahvaltı ederken su birden geldi. Dışardan çocuklar bize seslenmiş ama duymadık. Baktım su bahçeye gelmeye başladı" dedi.

Belediye ekipleri motopomp ve vidanjör yardımı ile bahçedeki suları tahliye etti. Öte yandan mahalleden geçen Edirne - Kırklareli karayolu tek şeride düştü.

Yağışların Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Meteoroloji, Kırklareli, su, Güncel, Haberler

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