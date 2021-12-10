KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, su birikintileri sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kırklareli'nde öğle saatlerinde zaman zaman şiddetini arttıran yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Öte yandan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ve bazı caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Yağışların hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.