Kırklareli'nde etkili olan hortum ağaçları kökünden söktü

36 yıl önce görülmüştü

KIRKLARELİ - Kırklareli Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde 36 yıl sonra tekrardan hortum yaşandı. Yaşanan hortum olayı birçok ağacı yerinden söktü.

Akşam saatlerinde başlayan dev hortum 5 dakikada ayçiçeği ve kavak ağaçlarını kökünden söktü. Yaşanan hortum sırasında büyük korku yaşadıklarını dile getiren 14 yaşındaki Yusuf Özel "Olay anında ben abimle çatıda yıkılan kremitleri diziyorduk. Dizdiğimiz deliğin altında balya vardı. Balyalar ıslanmasın diye o kremitleri diziyorduk. Kremitleri dizdikten sonra abim el arabasındaki gübreyi boşaltmaya gitmişti. O anda yağmur yağmaya başladı. Ağabeyim hemen el arabasını bırakıp ahıra koştu. Bende eve koştum. Eve vardığımda göz gözü görmüyordu. Her yer sis içerisindeydi. O anda evimizin arkasında bulunan kavağa yıldırım düştü. Çıkan gürültüden dolayı babama sarıldım. Annem ezan oku dedi. Ezan okuduktan sonra hortum bitmişti. Babamla etrafı geziyorduk. Evimizin arkasında bulunan kavağın erik ağacının ortadan ikiye bölüp, incir ağacının yamulduğunu gördük" dedi.

5 dakikada her yer yıkıldı

Olay anında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Nihat Özden Yalçın "Çiftlikte hayvanlara bakıyordum. O anda buharlar geldi, fırtına koşarak ağırın içine girdim. Yağmur ve hortum bittikten sonra hayvanları karşılamak için dereye indim ve baktım her taraf yıkılmış. Kavaklar kökünden bölünmüş, ayçiçeği tarlaları da hasar görmüş" şeklinde konuştu.

36 yıl önce bir daha aynı yerde yaşandı

36 yıl önce aynı olayın yaşandığını ifade eden Günay Karaduman "1983 yılında çiftliğimizde hayvan otlatırken 14 yaşındaydım. 1983 yılında yaşanan dev hortum aynı yerde 36 yıl sonra tekrar yaşandı. Biz hortumun yaşandığını haber aldıktan sonra hortumun yaşandığı Celepyolu mevkine gittik. Her yer darma duman ağaçların hepsi, ayçiçeği tarlalarının bir bölümü 36 yıl önceki gibi zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA