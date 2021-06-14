Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanlarında zarara neden oldu
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Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanlarında zarara neden oldu

Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanlarında zarara neden oldu
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde etkili olan dolu bazı bölgelerde tarım alanlarında zarara yol açtı.

Kırklareli'nde etkili olan dolu bazı bölgelerde tarım alanlarında zarara yol açtı.

İl genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı.

Pınarhisar ilçesinde ise etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi. Dolu nedeniyle buğday başakları ve ayçiçekleri yan yattı, bazı tarlalarda ise su birikintisi oluştu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Aksoy, zarar tespit çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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