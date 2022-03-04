Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

AA, Çınar Türkmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Üç gün önce Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde eşi Fatma Ö'yü (37) yaşanan tartışma esnasında bıçakladıktan sonra kaçan Mehmet Ö. (56), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Fatma Ö'nün tedavisi Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Kırklareli, Hürriyet, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title