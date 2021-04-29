Kırklareli'de erken 1 Mayıs
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Kırklareli'de erken 1 Mayıs

Kırklareli'de erken 1 Mayıs
İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Kırklareli'de erken 1 Mayıs Ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kanma süreci nedeniyle Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı sloganlar ve basın açıklamasıyla kutlandı.

Kırklareli'de erken 1 Mayıs

KIRKLARELİ - Ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kanma süreci nedeniyle Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı sloganlar ve basın açıklamasıyla kutlandı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma süreci nedeniyle Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı sloganlar ve basın açıklamasıyla kutlandı.

Kırklareli Emek Platformu tarafından Kültür ve Anıt Park'ında düzenlenen basın açıklamasında DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TÜM EMEKLİ - SEN ve Eğitim Sen sendikalarının görevlilerinin selamlama konuşmalarının ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı basın açıklamasını DİSK Genel Sendikası Trakya Şube Saymanı Barış Güne yaptı. Güne korona virüsü nedeniyle alınan tedbir kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu gün yaptıklarını belirtti.

Güne tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramının kutladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı için etkinliğe katılan grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kırklareli'de erken 1 Mayıs
Kırklareli'de erken 1 Mayıs
Kırklareli'de erken 1 Mayıs
Kırklareli'de erken 1 Mayıs
Kırklareli'de erken 1 Mayıs
Kırklareli'de erken 1 Mayıs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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