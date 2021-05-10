Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
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Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Ercan Dinkler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile gerçekleştirilen törende, Dinkler ve yönetim kurulu üyeleri saygı duruşunda bulundu.

Dinkler, engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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