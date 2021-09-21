Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Haberler
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Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde

Kırklareli'nde polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında Babaeski ilçesinde vatandaşları bilgilendirdi.

Kırklareli'nde polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında Babaeski ilçesinde vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında Küçük Cami Meydanı'nda Narko Nokta standı kuruldu.

Proje kapsamında uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Stantta ayrıca uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacı ile oluşturulan UYUMA uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Projenin amacına uygun broşür ve materyaller dağıtılarak 850 vatandaşa ulaşıldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Haberler
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